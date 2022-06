Un infermiere in servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno è stato vittima di un’aggressione. Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine pare che ieri pomeriggio un uomo sia arrivato al Pronto Soccorso bloccando con la propria automobile l’area di sosta delle ambulanze. Avrebbe poi cercato di superare la fila per accedere al triage. Quando il sanitario gli ha chiesto di spostare la vettura è stato picchiato con calci e pugni. L’infermiere ha riportato varie escoriazioni e una contusione alla spalla. L’aggressore è poi scappato via. Sul caso indagano le forze dell’ordine che stanno cercando di risalire all’identità del fuggitivo.

Dunque l’aggressore non ha voluto sentire ragioni. Ora si sta cercando di identificarlo. Ennesimo attacco, quindi, agli operatori sanitari sempre più in trincea sul territorio.