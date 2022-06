Il sindaco di Poggiomarino, l’avvocato Maurizio Falanga prende parte al sit-in di sabato scorso per manifestare a favore del potenziamento dell’ospedale di Sarno, Villa Malta. “Una volta sinceratomi assieme al collega sindaco di Sarno, Giuseppe Carfora, che il nosocomio sarnese non rischiasse la chiusura, ho tirato un respiro di sollievo. Ho deciso di prendere parte al sit-in per ricordare quanto fosse importante anche per la comunità poggiomarinese l’ospedale di Sarno”. Racconta il primo cittadino rilanciando ancora.

“Non si è manifestato contro qualcuno o qualcosa ma a favore di un potenziamento necessario per la struttura e per tutti i cittadini dei paesi limitrofi. Dopo la chiusura del Mauro Scarlato di Scafati e la riconversione a polo per broncologia e pneumologia, Villa Malta è diventato per noi primo punto di riferimento per il pronto intervento. Metteremo tutte le energie in campo perchè possa accrescere la sua capacità ricettiva” assicura Falanga.