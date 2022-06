Notte di terrore: tre rapinatori minorenni sparano contro la polizia

Rapina al supermarket finisce con un conflitto a fuoco. Tre ragazzini hanno rapinato un supermercato in via Cairoli ma sono finiti intercettati dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia. Ne è nato un inseguimento con i Falchi della Squadra Mobile nel corso del quale i malviventi si sono disfatti di alcuni oggetti. Il terzo passeggero ha estratto la pistola sparando contro gli operatori. Per farlo desistere dall’azione criminosa, hanno esploso in aria alcuni colpi ed uno all’indirizzo dello pneumatico del mezzo. Fino a quando, giunti in via Foria, il conducente ha impattato contro la moto di servizio. Rovinando così a terra insieme ai poliziotti.

I tre, nonostante la caduta, hanno tentato di proseguire la fuga a piedi. Ma sono finiti bloccati e uno di essi disarmato di una pistola replica modello Bruni calibro 8 priva del tappo rosso. Ancora, i poliziotti hanno recuperato gli oggetti (due cellulari ed un portafogli) di cui i giovani si erano disfatti durante la fuga. Hanno accertato che erano rapinati, poco prima, a due persone in via La Vista. Tre napoletani di 14, 15 e 16 anni sono stati arrestati per tentata rapina aggravata, rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.