A Napoli in Vico Santa Maria della Purità a Napoli, l’ambulanza 118 di Piazza del Gesù, nella giornata dell’8 giugno, si è trovata ostacolata da una “sontuosa” cerimonia. Organizzata con tanto di Ferrari in bella mostra che ostacolava illegalmente la viabilità. Fortunatamente il paziente che attendeva il mezzo di soccorso aveva (solo) una frattura di femore (codice giallo). A riportare l‘accaduto è “Nessuno tocchi Ippocrate” attraverso i propri canali social.

“Abbiamo già diverse volte denunciato come i sacramenti diventino per i camorristi e per alcuni soggetti occasioni per mostrare lusso, sfarzo e potere. Come nel caso della prima comunione della scorsa domenica quando un corteo di auto di lusso ha sfrecciato per tutta Napoli. Quando poi si ostacola la viabilità ed i mezzi di soccorso, la cosa diventa del tutto inaccettabile e da condannare nella maniera più dura.

Ribadiamo: la Chiesa dovrebbe prendere le distanze da questo fenomeno e non concedere i sacramenti a queste persone, dato che ad esse interessa solo ‘mostrarsi’ e dare delle prove di forza.” –ha commentato così il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli assieme al conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.