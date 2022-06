Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono interventi in via Amerigo Vespucci. Qui la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, i poliziotti sono avvicinati da un ragazzo che ha indicato loro un uomo. Poco prima, lo aveva aggredito per poi sottrargli il cellulare. Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il rapinatore trovandolo in possesso dello smartphone della vittima e di 94 compresse di un farmaco psicotropo.

I.B, 29enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è finito arrestato per rapina aggravata e detenzione di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il cellulare è stato restituito alla vittima.