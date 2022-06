Il 22 maggio scorso si è concluso il percorso stagionale del Napoli. È stato un percorso lungo, tortuoso, non privo di delusioni (vedi il 3-2 di Empoli), ma che ha gettato le basi per un nuovo viaggio, quello del mercato. Anche questo sarà un viaggio lungo, irto di ostacoli, in cui tifosi, società, squadra, avranno a che fare con altri viaggiatori: Mathias. Khivicha, Juan, Andrè Zambo. Di alcuni se né potrebbero perdere le tracce, vedi Dries, Victor, Kalidou, Fabian. Ma chi sono costoro? Quali cognomi li identificano agli occhi della civitas partenopea? E soprattutto che ruolo svolgono, svolgeranno o hanno svolto nel club?

Il primo nome citato è quello Mathias Oliveira, giovanotto uruguayano, classe 1997, prelevato dal Getafe (Liga spagnola). Nella squadra iberica ha collezionato 119 presenze dal 2019 ad oggi, giocando a volte come terzino, talvolta come centrale; il secondo nome è quello di Khivicha Kvratskhelia (secondo gli esperti si pronuncia “Cuarascelia”) soprannominato dal presidente Zizì. È un ambidestro che gioca come ala sinistra (sarà il sostituto di Insigne?). Dopo un’esperienza negativa alla Lokomotiv Mosca, è riuscito a consacrarsi prima al Rubi Kazan (squadra da cui si è svincolato per passare in Georgia) e poi alla Dinamo Batumi. È definito il Messi georgiano, vedremo, se oltre a Zizì, lo definiremo la “pulce”; poi ci sono Juan e Andrè Zambo, i cui cognomi, non hanno bisogno di annunci, in quanto già conosciuti: Jesus e Anguissa.

Il primo era dato per “bollito”, ma ha stupito tutti con grandi prestazioni, facendosi trovare sempre pronto all’uso, soprattutto quando ha dovuto sostituire Koulibaly; il secondo ha fatto un’ottima prima stagione (rendendo meno nella seconda parte a causa degli infortuni). È stato riscattato per 15 milioni dal Fulham. Inoltre, tra i possibili arrivi, ci potrebbe essere quello di del difensore norvegese Leo Ostigard, difensore del Genoa, ma di proprietà del Brighton (club di premier league inglese).

Chi potrebbe fare le valigie sono Mertens, Osimhen Koulibaly, Ruiz.

Mertens, Koulibaly (per lui si è mosso il Barcellona) e Ruiz, sono tutti in attesa di rinnovo, che arriverà solo rispettando le pretese del presidente. Per Osimhen invece, si parla di possibile partenza solo dinanzi ad una proposta folle, che potrebbe pervenire dalla Premier.

Infine una nota a parte merita la vicenda portieri. Il Napoli rinnoverà Ospina, solo se deciderà di cedere Meret, ma non è escluso che vadano via entrambi.

Che dire, buon viaggio a tutti!