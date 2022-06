Dopo la prima giornata di formazione di un mese fa, continua il percorso di MotulEvo con Autoricambi Nova grazie alla collaborazione di Ver.marf.oils. Il primo luglio le officine aderenti saranno infatti chiamate ad un nuovo evento. L’appuntamento è venerdì primo luglio presso l’officina MaxAuto al civico 9 di Via Cangiani a Scafati. Qui, infatti, sarà presentata la Atm 09 18 di Motul che continua appunto il percorso di manutenzione dei cambi automatici. Rispetto al passato, la ATM 09.18 si è arricchita di nuove funzionalità come il lavaggio del radiatore. Grazie alla sua tecnologia è adatta anche a effettuare la manutenzione dei cambi automatici delle vetture ibride. Nel pacchetto vengono forniti i raccordi per le principali vetture in circolazione sono inoltre disponibili filtri dotati di codice QR Code per un più agevole e veloce abbinamento.

Insomma, tutto in funzione delle officine e del cliente finale, a cui Autoricambi Nova continua a fornire formazione e servizi affinché il proprio parco officine resti sempre aggiornato ed all’avanguardia su ogni evoluzione dell’automotive e dell’aftermarket. Si tratta di un macchinario che dopo l’incontro sarà nella disponibilità di Autoricambi Nova e del suo parco officine che potranno quindi mettere in pratica quanto appreso nel corso del primo incontro, e naturalmente anche quanto verrà spiegato durante il secondo stage pratico di venerdì primo luglio. Per maggiori informazioni in merito all’appuntamento ed alla partecipazione è possibile rivolgersi ad Autoricambi Nova contattando Giosuè Giugliano al numero 3389988079.

CLICCA QUI PER IL SITO MOTULEVO.

info@autoricambinova.com

Info: 081.5285755