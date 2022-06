Maltrattamenti in famiglia, estorsione continuata nei confronti di madre e fratello. Anche resistenza a pubblico ufficiale. Questo è ciò di cui risponderà al giudice un 38enne di Poggiomarino, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono stati allertati dai familiari. Il 38enne era sotto casa e, per attirare l’attenzione e ottenere per l’ennesima volta denaro per la droga, stava lanciando pietre contro una finestra. L’uomo è stato bloccato, nonostante un tentativo di resistere all’arresto.

Madre e fratello hanno poi denunciato per la prima volta le continue richieste di denaro per sopperire alla sua tossicodipendenza. Ogni rifiuto si trasformava in minacce e percosse.

Il 38enne è stato portato in carcere ed è lì che attende giudizio.