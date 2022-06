Caronte non molla la presa e per tutto il fine settimana sarà un caldo afoso: le previsioni meteo. L’anticiclone africano avrà una nuova rimonta nel weekend, dopo una breve pausa in alcune regioni a causa dei temporali estivi ora la bolla africana torna a dominare. Faranno da contorno a questa situazione dei disturbi nuvolosi, più che altro legati alla rimonta anticiclonica africana che sempre si accompagna a quella nuvolosità medio alta stratificata anche compatta capace di rendere i cieli a tratti grigi.

Nella giornata di sabato al Nord, sarà sereno e poco nuvoloso con possibili rovesci diurni su Alpi e Appennino associata a sporadici e deboli fenomeni. Al Centro la nuvolosità sarà medio alta anche compatta tra Sardegna, bassa Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo con isolate deboli piogge e in graduale dissipazione dal pomeriggio a iniziare da nord. Nuvolosità anche al Sud tra Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata in spostamento verso Calabria, Salento e nord Sicilia, con possibilità di piogge nell’interno. Temperature in generale in aumento con picchi anche di 40 gradi.

La giornata di domenica sarà invece più soleggiata al Nord pur con qualche isolato temporale pomeridiano o preserale sulle Alpi occidentali. Resta alta la nuvolosità al Centro e al Sud, anche se si andrà dissolvendo in gionata. Temperature in aumento ovunque, punte di 40°C o persino superiori sulla Sicilia.