Mamma chiama, il figlio non risponde: 28enne trovato morto, choc in Campania

Tragedia a Torino, trovato senza vita nel proprio appartamento un ragazzo di 28 anni della provincia di Avellino. A dare l’allarme è stata la madre allarmata dal fatto che il ragazzo non rispondeva alle telefonate dei parenti. Il fatto è accaduto intorno alle 21.30 di sabato 11 giugno, quando la donna, di Aquilonia in provincia di Avellino, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per verificare le condizioni del figlio residente a Torino che non rispondeva alle ripetute telefonate dei familiari. Quando la squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto ha trovato il corpo del ragazzo senza vita dentro l’appartamento nel quale abitava.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per stabilire le cause del decesso del giovane. L’intera comunità irpina è sotto shock per la notizia.