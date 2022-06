L’orrore nel Nolano: uccide un uomo e lo trasporta in un sacco sullo scooter

Un 48enne rumeno è gravemente indiziato dell’omicidio del connazionale 54enne, Georghe Paraschiv, trovato morto nella campagne di Scisciano il 4 giugno scorso. Il corpo legato, occultato all’interno di sacchi di plastica. Le investigazioni hanno consentito di documentare, anche attraverso i numerosi filmati di videosorveglianza acquisiti nel corso delle indagini che, dopo essere stato in un negozio di Nola insieme alla vittima, il 2 giugno, l’uotmo si era recato in compagnia della stessa nella propria abitazione a Scisciano. Una foto lo ha ritratto alla guida dello scooter.

Le indagini proseguono per raccogliere ulteriori indizi che possano far piena luce sul caso. Il sacco finì ritrovato in campagna da un ragazzino che restò a lungo sotto choc.