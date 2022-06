Lite tra giovanissimi nei Paesi Vesuviani: 22enne con fratture al volto

Rissa tra giovani la scorsa notte a Torre del Greco, in provincia di NAPOLI. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti alle 2.20 in via Litoranea, nei pressi di un locale dove poco prima era stata segnalata una lite tra giovani. Sul posto i militari hanno trovato un 22enne del posto, che nella lite, scoppiata per motivi ancora da chiarire, è stato colpito al volto. Il giovane ha riportato la frattura delle ossa nasali, dello zigomo sinistro e un trauma cranico non commotivo. Portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Sono in corso indagini dei Carabinieri per chiarire la dinamica.

Appena nella notte tra venerdì e sabato un’altra rissa tra giovani aveva portato a tre feriti ad Ottaviano. In quel la zuffa era avvenuta davanti ad un bar per motivo di viabilità. Un posto auto conteso aveva causato il caos.