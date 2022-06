Castellammare di Stabia, i poliziotti intervengono perché è in corso una lite in famiglia. Una volta all’interno dell’appartamento, trovano le stanze messe a soqquadro e vedono un uomo sul balcone, in evidente stato di agitazione. È lui che poco prima aveva minacciato la moglie con un coltello. Per futili motivi. Non solo. Gli operatori trovano 97 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 580 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il tutto, in un armadio della camera da letto.

Al termine degli accertamenti di rito, il 49enne A.M. finisce in arrestato per maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.