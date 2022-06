Funerali in forma privata al cimitero e lidi chiusi in segno di lutto sul lungomare di Torre Annunziata. Così la città ha salutato per l’ultima volta la piccola Vittoria, la bimba di 5 anni morta annegata sabato pomeriggio. I fatti dopo essersi allontanata da mamma Mina che era sotto l’ombrellone al lido Risorgimento, accudendo la più piccola di qualche mese. Gli stabilimenti balneari sono rimasti deserti per decisione dei titolari dei lidi Risorgimento, Rena Nera, El Dorado, Nettuno e Azzurro. In segno di rispetto per i genitori e per i parenti della piccola Vittoria. Inoltre, è depositata anche una corona di fiori nei pressi delle boe dov’è i soccorritori hanno ritrovato il corpicino senza vita della piccola Vittoria, a circa 80 metri dalla riva. Davanti alla scuola che la piccola frequentava, la “Siani”, fiori e palloncini bianchi.

Alla funzione hanno presenziato solo parenti e amici più cari, che si sono stretti in silenzio attorno alla bara bianca. La famiglia ha voluto stringersi nel dolore in questo momento davvero delicato, con i carabinieri della stazione di Torre Annunziata che hanno controllato che i funerali fossero celebrati nel rispetto delle richieste della famiglia. Questa la richiesta di papà Bruno e mamma Mina per l’ultimo saluto a Vittoria. La sua scomparsa ha lasciato attonita la comunità di Torre Annunziata. Nel frattempo proseguono le

indagini