Le vacanze costano troppo: è corsa per il mare a giugno

E’ la stima di una ricerca di Coldiretti-Ixè realizzata a ridosso della chiusura delle scuole nel week end. Tra le mete preferite non solo mare, anche campagne, borghi e montagna. Inizia un primo esodo estivo per gli italiani che coincide con il week end in cui le scuole chiudono. E sarebbero 6,5 milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di andare in vacanza a giugno, secondo quanto stima la Coldiretti che ha commissionato una ricerca all’istituto Ixè.

Le partenze del mese sono in netto aumento rispetto allo scorso anno (+67%) su livelli vicini a quelli di prima della pandemia. Alle partenze per le vacanze durante il week end si aggiungono quelle per le gite in giornata verso le località di mare, laghi ma anche in campagna per sfuggire all’afa delle città.