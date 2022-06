Denunciato il titolare di una pescheria a Torre del Greco per diverse inadempienze, tra cui l’omessa formazione dei lavoratori sulla sicurezza. Non solo. Su tre addetti identificati, due erano in nero. Uno minorenne. Da qui la decisione di sospendere l’attività: notificate sanzioni penali e amministrative per circa 47mila euro. I carabinieri della stazione di Torre del Greco Centro, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno quindi denunciato il titolare di una pescheria del centro città. Non avrebbe effettuato la valutazione e redatto il documento dei rischi né nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria.

Ancora una vicenda di abusi sul lavoro, con condizioni a dir poco precarie e con troppe carenze dal punto di vista legale. Per il titolare non solo una maximulta, ma anche la denuncia di carattere penale.