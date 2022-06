La rompono la testa in strada: ragazzina 14enne finisce in ospedale a Napoli

Una ragazzina di 14 anni è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da alcuni coetanei ieri sera a Napoli. Sul luogo dell’aggressione, a Calata Capodichino, sono intervenuti i Carabinieri della stazione Napoli Stella. Non sono ancora chiare la dinamica e le motivazioni. La 14enne è stata portata al pronto soccorso del Cto, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. È stata giudicata guaribile in 14 giorni. Indagano i Carabinieri. Da una primissima ricostruzione ad essere coinvolte potrebbero essere minorenni che lei conosceva.

Insomma, ancora una brutta aggressione avvenuta a Napoli ai danni di una poco più che bambina. E di nuovo vittima una ragazzina in una città ancora scottata dai fatti del Rione Sanità. Appena una settimana fa due sorelle di 17 e 24 anni finirono sfregiate dall’acido. In manette c’è per adesso la loro zia 20enne che si professa però innocente.