E’ italiano il miglior Future Leader under 35 di tutte le societa’ di ingegneria d’Europa: lo ha deciso la EFCA (European Engineering Consultancies). La federazione europea di 29 associazioni di consulenza ingegneristica, a cui l’Italia partecipa attraverso l’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), ha infatti assegnato l’importante e prestigioso riconoscimento a Federico Foria, 32 anni, ingegnere di Pomigliano d’Arco (Napoli). Porta quindi l’Italia per la prima volta sul gradino piu’ alto del podio del contest svoltosi a Parigi.

Foria – spiega un comunicato – e’ responsabile dell’Area Geotecnica, Geologia e Idraulica e della Ricerca & Sviluppo di ETS. La societa’ di ingegneria civile con sedi a Latina, Roma e Milano, specializzata nelle infrastrutture e nei trasporti ferroviari e stradali. Il giovane ingegnere ha presentato le applicazioni di due innovazioni per la digitalizzazione e la sostenibilita’ per la gestione delle infrastrutture esistenti. Si chiamano MIRET ed ARCHITA.

Il commento

“Si tratta di due progetti di gestione e identificazione del rischio per le frane e le gallerie che abbiamo gia’ applicato su una linea ferroviaria tra la Liguria ed il sud della Francia e che utilizzano nuove tecnologie per automatizzare e rendere piu’ oggettiva la manutenzione e la gestione dell’infrastruttura – spiega Federico Foria – ARCHITA e’ un veicolo che permette di fare la tac all’infrastruttura con impatto minimo sul traffico e MIRET analizza questi dati con modelli digitali multidisciplinari e intelligenza artificiale. Ad esempio, grazie alle foto ad altissima definizione possiamo analizzare immediatamente, in un ambiente integrato, quali sono le eventuali criticita’ di un’opera”.

“E siamo solo all’inizio, ora stiamo sviluppando i primi indici di rischio per la valutazione dell’impatto del cambiamento climatico sulle infrastrutture di trasporto. Un’applicazione in continuo sviluppo che tende a ridurre e prevedere i pericoli e a tenere in sicurezza le infrastrutture, tutto frutto della ricerca e dell’intelligenza italiana”.