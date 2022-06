Si chiamava Ciro Accardo la persona deceduta l’altro ieri nel tardo pomeriggio in un terribile incidente stradale avvenuto nella galleria che collega Castellammare di Stabia alla Penisola Sorrentina. Il 30enne, residente a Torre del Greco, in sella alla sua moto, quando in seguito allo scontro con un’auto ha battuto violentemente la testa sull’asfalto. A causa dell’incidente la statale è rimasta provvisoriamente chiusa al traffico al km 2,800. Sul posto sono giunte le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza.

Sul posto la Polstrada, la Polizia Locale, i tecnici Anas ed i soccorsi ma per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morto sul colpo. La galleria è rimasta chiusa per diverso tempo, con conseguenti ripercussioni sul traffico veicolare. Toccherà ora agli agenti ricostruire la dinamica di questa ennesima tragedia verificatasi sulle strade.