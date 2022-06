Incidente stradale, Sara muore a 27 anni: dolore in Campania

Una ragazza irpina è morta in un incidente stradale avvenuto a Borgo Tossignano, vicino Imola, lungo la strada provinciale 610 Montanara. L’auto della giovane Sara Cipriano, 27 anni di Sturno, si è scontrata frontalmente con un camion. Per la 27enne inutili i tentativi di soccorso. E’ deceduta sul colpo. La macchina della ragazza, dopo lo schianto, ha finito la sua corsa nel fossato ai margini della carreggiata. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo dalle lamiere contorte del veicolo. Choc e dolore in provincia di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i soccorso che però non hanno potuto far altro se non costatarne il decesso. Sul luogo anche la Polizia Locale che sta accertando la dinamica dello scontro. La donna lavorava in un supermercato ed aveva appena finito il suo turno. Sembra, dalle prime informazioni, che abbia perso il controllo della vettura andando a sbattere contro l’autoarticolato in corrispondenza di una curva. Dopo lo schianto l’auto ha terminato la sua corsa in un fosso.