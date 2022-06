Incidente in Alta Irpinia, tre le auto coinvolte. Due si sono scontrate all’interno di un distributore di carburanti. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta sulla SS 7 al Km. 347,250, nel territorio del comune di Lioni, all’interno di un distributore di carburante del posto. Un veicolo si è anche ribaltato. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi dai sanitari del 118 per essere sottoposte a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Da ricostruire la dinamica del sinistro.

Dunque, degli occupanti le auto, due persone rimanevano ferite, e venivano trasportate presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi dai sanitari del 118 intervenuti per essere sottoposte a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.