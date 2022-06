Incidente a Somma Vesuviana, Massimo muore dopo un mese di agonia

È morto dopo quasi un mese di coma. A seguito del gravissimo incidente avuto mentre era alla guida della sua moto in via Aldo Moro, in pieno centro cittadino. La comunità cittadina ieri si è svegliata con una tragica notizia, quella della dipartita di Massimo Venditti (nella foto). Il centauro 43enne che la sera dello scorso 23 maggio cadde dalla propria motocicletta, sbandando, e perdendo un piede a causa della violenza dello scontro. Le sue condizioni apparvero subito disperate. Appena trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli gli fu indotto il coma farmacologico. È rimasto in questa condizione per circa un mese. Fino a quando, nelle scorse ore, anche la più flebile speranza rimasta è persa. Così il personale medico del nosocomio napoletano ne ha dichiarato il decesso.

«Ciao Massimo! Esprimo la piena vicinanza di tutta la comunità alla famiglia. Ti abbiamo sempre apprezzato per i tuoi valori, ora sei tu che da lassù puoi pregare per noi». Così ha commentato il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno sul proprio profilo Facebook. Uno dei tanti commenti e saluti che stanno affollando i social in queste ore, quegli stessi social nei quali Massimo in fotografia era ritratto sorridente a bordo di una moto.