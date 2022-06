Incendio a Pomigliano: chiusa l’ex Fiat, per oggi è stop alle produzioni

Si incendiano le sterpaglie e salta il secondo turno di lavoro nello stabilimento Stellantis a Pomigliano d’Arco. L’incendio, gia’ domato, non ha provocato malori tra i dipendenti, ne’ danni strutturali. Le fiamme, secondo quanto si apprende da fonti aziendali, sarebbero divampate tra le erbacce. Avrebbero avvolto anche alcuni contenitori depositati nell’area antistante la produzione della componentistica in plastica. Provocando così una lunga colonna di fumo nero visibile anche dai comuni limitrofi.

A domare l’incendio sono stati gli operatori dell’unita’ antincendio del Giambattista Vico e i vigili del fuoco di Nola. Per motivi di sicurezza, ed in via precauzionale, il secondo turno di lavoro e’ stato sospeso per consentire i dovuti controlli all’interno di tutto lo stabilimento.