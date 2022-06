In arrivo una settimana di fuoco: al Sud oltre 40 gradi. A Napoli si toccheranno i 41

L’ondata di caldo africano di Caronte e’ appena iniziata con i primi 44 C in Sardegna e le temperature sono previste in ulteriore aumento durante il fine settimana. Localmente, a causa di alcuni temporali in transito, al Nord le massime stanno subendo leggere e temporanee flessioni, ma in compenso aumenta l’umidita’ relativa e quindi l’afa. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che Caronte tornera’ prepotente anche al Nord dal weekend e il peggio arrivera’ ad inizio settimana prossima: 40 C all’ombra ovunque, dal Sud al Centro e anche sulla Pianura Padana, che da afosa diventera’ opprimente. Nei prossimi giorni sono attesi : 40 C a Firenze, 39 C a Bologna e Roma tra Domenica 26 e Martedi’ 28, 37 C a Milano e Napoli. Al Sud la colonnina del termometro tocchera’ i 41/44 C con possibili picchi superiori in Sardegna e Sicilia.

Nel dettaglio: – Giovedi’ 23. Al nord: a tratti molto nuvoloso, temporali forti in Lombardia e possibili anche sul resto delle regioni. Al centro: cielo spesso molto nuvoloso, qualche temporale in Toscana. Al sud: caldo con primi picchi oltre i 40 C. – Venerdi’ 24. Al nord: soleggiato e molto afoso, temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, molto forti in Lombardia. Al centro: caldo, ma cielo a tratti nuvoloso. Al sud: caldo insopportabile, primi picchi oltre i 42 C. – Sabato 25. Al nord: soleggiato e afoso. Al centro: bel tempo e caldo. Al sud: soleggiato e caldo. – Tendenza. Caronte infiamma il centro-sud con picchi fino a 43-44 C, afa al nord; il super caldo potrebbe durare fino all’inizio di luglio.