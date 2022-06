Imperial Garden, dopo il successo di Rosario Miraggio in arrivo altri tre grandi eventi

Continua la scia di successi da Imperial Garden di Poggiomarino. Ancora un sold out e altri all’orizzonte per il locale diventato punto di riferimento della movida vesuviana e non solo. Tutto grazie anche ai grandi eventi proposti al pubblico, come lo show di Rosario Miraggio durante la cena spettacolo che ha fatto registrare il pienone. In tantissimi, infatti, hanno preso parte all’appuntamento di fine maggio per ascoltare le hit più amate dell’artista partenopeo impegnato per oltre un’ora nel suo live con tanto di musicisti tutti dal vivo. La buona musica continuerà nelle prossime settimane. Il 10 giugno arriva Lele Blade da Imperial Garden, mentre il 23 giugno sarà la volta di Vale Lambo. Il primo tocca poi a Gianluca Capozzi. Altri eventi per cui si prevede il tutto esaurito.

Buona musica, ottima cucina e drink da gustare da Imperial Garden che riesce a soddisfare tutti i palati artistici e non solo. Ma il calendario di eventi è fitto con altre serate dedicate sempre alla musica ed alla danza. Insomma, una ricetta vincente per fare del divertimento sano una vera e propria missione.