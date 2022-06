Il figlio muore sul lavoro, mamma finisce con l’auto in un burrone mentre va a vedere la salma

Una donna – Rosina De Franco, di 80 anni, di Tortora (Cosenza) – è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento. I fatti in contrada Melara di Lauria (Potenza). L’anziana era nell’auto guidata dal marito, rimasto ferito in maniera grave, e che è precipitata in un burrone. L’uomo, soccorso dagli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, è trasferito in codice rosso all’ospedale di Lagonegro (Potenza). Secondo quanto si è appreso, i coniugi stavano facendo ritorno in Calabria dal Lazio. Qui si erano recati in seguito alla morte del figlio, causata da un incidente sul lavoro.

Nella Capitale erano arrivati a bordo di un pullmino con cui Giuseppe e Rosina avevano viaggiato insieme ad altri famigliari. Insieme per organizzare il funerale, che non sono neanche ancora celebrati. Nella notte, poi, il pullmino li aveva riaccompagnati a Galdo, dove gli occupanti si sono rimessi al volante delle proprie auto per raggiungere le proprie abitazioni. Così hanno fatto anche Giuseppe e Rosina prima di precipitare.