Il Consiglio dei Ministri scioglie il Comune di San Giuseppe Vesuviano

Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Il Consiglio, secondo quanto si apprende, ha anche deciso di non esercitare la golden power in tre casi presi in esame. Ad annunciarlo sono le agenzie Agi e Adnkronos. La commissione d’accesso si era insediata qualche mese fa, e oggi il Governo avrebbe dato il via libera allo scioglimento. Finisce così l’esperienza della seconda Amministrazione del sindaco leghista, Vincenzo Catapano.

Uno scioglimento che in qualche modo era nell’area per San Giuseppe Vesuviano, città che già in passato aveva subito una decisione simile. Adesso bisognerà attendere le motivazioni che hanno portato a questa decisione.