Il Comune di Palma Campania premiato dall’associazione ambientalista Plastic Free

Sabato 4 giugno il Sindaco Aniello Donnarumma si recherà a Firenze, a Palazzo Vecchio, per ricevere nel Salone dei 500 il premio nazionale conferito dall’Associazione Plastic Free. E’ riservato ai municipi italiani che si sono distinti nella difesa dell’ambiente. Palma Campania è uno dei 50 Comuni italiani insigniti dell’onorificenza, per aver dimostrato di essere un comune virtuoso e attento ai temi ambientali. Plastic Free ha sottoposto ai comuni una lista di 25 obiettivi a favore della sostenibilità.

Tra questi l’impegno per ridurre la plastica nelle scuole, la gestione dei rifiuti urbani, iniziative sulla tematica ambientale. Ed iniziative per contrastare l’abbandono dei rifiuti. I comuni campani che riceveranno il riconoscimento sono: Bacoli, Benevento, Caivano, Forio d’Ischia, Maddaloni e Palma Campania. A Firenze insieme al Sindaco Donnarumma sarà presente il referente Plastic Free Daniele Mascia: ”Un importante risultato per il nostro Comune che ha superato tutti gli obiettivi sui temi dell’ambiente e vuole continuare a sensibilizzare i propri cittadini.