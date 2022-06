Anche chi accudisce la casa, da quest’anno, avrà diritto a ricevere un’agevolazione economica. Parliamo del bonus casalinghe 2022, una misura di sostegno alle famiglie che va ad aggiungersi alle moltissime altre approvate dagli esecutivi di Giuseppe Conte e da quello attuale in modo tale da fornire un contributo una tantum a diverse categorie di cittadini.

La novità delle ultime ore riguarda la pubblicazione del bando per richiedere il bonus da parte del ministero delle Disabilità presieduto dalla leghista Erika Stefani. Possiamo dirvi che è già possibile accedere alla piattaforma del sito dell’Inps per compilare la richiesta.

Come unico requisito di accesso in aggiunta a quelli che il dicastero aveva già reso noti. Il cittadino o la cittadina che invia la candidatura sia iscritto all’assicurazione contro gli infortuni domestici dell’Inail. Questo infatti perché il bonus casalinghe 2022 è destinato sia agli uomini che alle donne, anche se quest’ultime hanno una via prioritaria.

La cura della casa

Si tratta, come specificato da SkyTg24, dell’assegno sociale riconosciuto dall’Inps a donne e uomini con più di 67 anni. Adatto in particolare al caso di persone che non hanno mai avuto altra occupazione. Se non l’impegno della cura della famiglia e delle faccende di casa, che non hanno versato contributi previdenziali. Nella maggior parte dei casi non possono fare affidamento su un assegno pensionistico. Sul sito dell’Istituto previdenziale è specificato che, per accedere al contributo, oltre ai limiti di età, sono previsti un tetto massimo di reddito di 6.085,30 euro annui, per chi vive da solo. Di 12.170,60 euro se coniugato.

In ogni caso il richiedente deve possedere la cittadinanza italiana o di un Paese europeo e deve risultare residente in Italia in maniera stabile da almeno 10 anni. L’importo del sussidio non è standard ma varia a seconda del reddito di chi lo riceve. In generale, si va fino ad un massimo di 468,10 euro al mese per chi non ha nessun tipo di entrata, per un totale di 6.085,30 euro erogati sulle 13 mensilità.

Fonte ilmeteo.it