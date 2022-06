Il Bonus 200 euro in arrivo a luglio per i lavoratori dipendenti potrebbe raddoppiare. A rivelarlo è l’edizione odierna del quotidiano Repubblica in edicola sulle cui colonne si legge di un ”piano Draghi per i salari”. Avrebbe lo scopo di introdurre una nuova misura di sostegno anti-inflazione per il secondo semestre 2022. Una misura di sostegno che però non consisterebbe in un Bonus da erogare in un’unica soluzione in busta paga, ma di un ”bonus contributivo” che andrebbe a limare il cuneo fiscale sugli stipendi così da far salire il netto in busta, per un totale di 223 euro complessivi fino al termine dell’anno.

Ecco i dettagli riportati dal quotidiano:

“Raddoppiare lo sconto contributivo introdotto dalla legge di bilancio per 13,8 milioni di italiani, lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro. È l’ipotesi su cui lavora il governo per ridare fiato ai salari erosi dall’inflazione tagliando il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra retribuzione lorda e netta, a livelli record in Italia tra i Paesi Ocse. La misura era prevista come temporanea per il solo 2022. E come tale resterebbe anche questo secondo intervento, per una spesa tutto sommato contenuta attorno a 750 milioni per sei mesi, da luglio a dicembre. Lo sgravio salirebbe dallo 0,8% all’1,6%, generando un beneficio totale per un reddito da lavoro di 30mila euro lordi annui di 223 euro nel 2022, tra primo e secondo taglio. A questo si aggiunge il bonus da 200 euro una tantum di luglio (anche quello vincolato ai redditi fino a 35mila euro)”.

La misura sarebbe temporanea per una prima fase, per poi divenire successivamente strutturale. Essa riguarderebbe – secondo quanto si apprende dal quotidiano romano – i soli lavoratori dipendenti. Non si parla infatti, almento per il momento di pensionati, percettori di sussidi come il Reddito di cittadinanza, poichè è una misura che intervenendo con un taglio sui contributi riguarda quelle categorie come i lavoratori che sui propri minimi retributivi subiscono il prelievo fiscale e contributivo. Vedremo se però nei prossimi giorni le cose non cambieranno, una volta che il dibattito politico si infiammerà.

