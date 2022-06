Con l’inflazione ancora in aumento, i prezzi delle merci sempre più alti e il potere d’acquisto sempre più basso, 200 euro non bastano più. Il Governo al lavoro su una soluzione contro l’attuale crisi. L’impennata esponenziale dei livelli di crisi riscontrata nell’ultimo periodo ha preso alla sprovvista persino il Governo. Con una prima mandata di aiuti pronti per essere lanciati, il premier Mario Draghi e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, devono di nuovo fare i calcoli.

L’idea iniziale del Governo Draghi rispetto a questa crisi era quella di avanzare a piccoli passi. Non si ha una reale idea di quanto questa situazione di crisi possa andare avanti, né quanto grave possa diventare. Per questo motivo il Governo ha previsto una serie di bonus per aiutare la popolazione, ma questi sono stati rilasciati poco per volta, in modo da non eccedere nel prelevare dalle finanze statali. Uno degli obiettivi del Governo è infatti quello di mantenere basse le spese dello Stato, in modo da poter applicare quelle riforme in programma.