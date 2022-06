Giù dal ponte di Seiano, è il fratello 32enne della consigliera comunale

Ha lasciato sgomenti l’intero paese dove viveva la morte di Luigi de Stefano, fratello di Anna De Stefano. La consigliera comunale di Sant’Antonio Abate. Il suo corpo ritrovato senza vita ieri mattina, nella scarpata sotto il Ponte di Seiano a Vico Equense. Quando sono arrivati i soccorsi non era ormai più possibile fare nulla per lui, se non recuperare il corpo di Luigi, 32 anni. In serata il cordoglio del sindaco di Sant’Antonio Abate per il dolore che ha colpito la consigliera comunale. Il primo cittadino, Ilaria Abagnale ha manifestato la partecipazione di tutto il paese proclamando il lutto cittadino per il giorno dei funerali. «Ci sono notizie difficili da elaborare, quelle che ti fanno mancare le risposte. Quelle di un dolore così profondo, insopportabile, che porta a togliersi la vita. È straziante soprattutto se si parla di un ragazzo meraviglioso di soli trentadue anni. Stimato e conosciuto nel nostro territorio che oggi assiste ad una immane tragedia per la morte di un suo giovane figlio» ha scritto Ilaria Abagnale.

La stessa Abagnale si è recata sul luogo al Ponte di Seiano, dove ha assistito al lavoro dei soccorritori, che però non hanno potuto far niente per restituire il ragazzo ai suoi familiari. «Abbiamo attraversato attimi concitati e disperati dal momento in cui, giunti sul posto, ci hanno ufficializzato la notizia. Siamo profondamente addolorati. È difficile persino trovare le parole che esprimano il cordoglio alla famiglia del nostro Consigliere Comunale Anna de Stefano, per cui Luigi è stato un fratello eccezionale, sensibile ed educato. Un dramma che lascia sgomento l’intero paese – ha aggiunto – L’Amministrazione Comunale, prima rappresentante della comunità civile, parteciperà al dolore della famiglia. Proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali». Ci stringiamo ai suoi affetti più cari».