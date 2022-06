Giallo nei Paesi Vesuviani: spari nella notte contro tre auto

Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a Cercola, in provincia di Napoli. I Carabinieri della tenenza di Cercola e della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti intorno all’1.30 in via Aldo Moro. Qui segnalata l’esplosione di diversi colpi che hanno danneggiato tre auto. Sui proprietari delle auto, due uomini e una donna residenti in tre abitazioni diverse, sono in corso accertamenti. Al momento non risulta che abbiano ricevuto minacce. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri che stanno ascoltando persone. Oltre ad acquisire le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Da chiarire chi fosse l’obiettivo dell’agguato o se si tratta invece di altro. Al momento si brancola nel buio e resta un giallo.