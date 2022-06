Un furgone ha travolto tre persone per poi fuggire. È accaduto in provincia di Napoli, tra Volla, Cercola ed il quartiere di Ponticelli. I feriti sono ricoverati in varie strutture sanitarie, tre dei quali presso l’Ospedale del Mare. Alcune delle vittime sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per individuare il mezzo, che non è stato fermato ma è al momento attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Il conducente avrebbe investito i malcapitati volontariamente.

I casi si sarebbero verificati intorno alle 13. Alcuni di questi sarebbero in gravi condizioni, se non in pericolo di vita. Le vittime avrebbero raccontato la stessa versione: tutte loro sarebbero state investite da un furgone di colore bianco tra la provincia e il quartiere di Ponticelli. In ogni caso, dopo l’investimento di ogni passante, il conducente si sarebbe dileguato.