”Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità” l’assegno unico familiare sarà incrementato di 120 euro per l’anno 2022. E’ una delle novità contenute nella bozza del decreto legge fiscale, all’esame del Cdm. La norma modifica le misure contenute nel provvedimento che ha introdotto l’assegno unico. Stabilendo che l’assegno di 85 euro, previsto per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, quest’anno sia stanziato ”per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età”. La norma comporta maggiori spese che ammontano a 122 milioni di euro.

Bonus 200 euro

Per quanto riguarda invece il bonus una tantum di 200 euro, la bozza di dl prevede l’erogazione automatica per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Mentre gli altri dovranno presentare la richiesta. ”Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum” di 200 euro ”limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del ministero dell’Economia”. l’individuazione dei beneficiari ”avviene mediante apposite comunicazioni tra il Mef e l’Inps nel rispetto della normativa, europea e nazionale. Cio che esiste in materia di protezione dei dati personali”. Conseguentemente, si legge, ”i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a rendere la dichiarazione ” per gli altri lavoratori.

Imu

La bozza del decreto legge fiscale prevede anche che ”il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (Imu) relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022”.

Irpef

Più tempo anche ai comuni per adeguare l’addizionale Irpef ai nuovi scaglioni. ”Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)” stabiliti dalla legge di bilancio 2022, il termine del 31 marzo 2022, si legge nella bozza, ”è differito al 31 luglio 2022”.