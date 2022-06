Fiamme sul Monte Somma, elicotteri all’opera spegnere il rogo

Un incendio si e’ sviluppato questo pomeriggio in localita’ Cupa Maresca del monte Somma, nel territorio del comune di Somma Vesuviana. La Protezione civile della Campania e’ impegnata nelle operazioni di spegnimento con un proprio elicottero. Gia’ nel 2017 e nel 2021 il versante di Cupa Maresca fu interessato da roghi di vaste dimensioni. “Tuteliamo con tutte le nostre forze la Montagna. Non intervengo nel merito se sono incendi dolosi o non sono incendi dolosi, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che gli incendi contribuiscono ai cambiamenti climatici. Dunque invito tutti i cittadini ad essere sentinelle del proprio territorio”. Lo ha detto Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

Vigili del fuoco impegnati al Sud anche nello spegnimento di un vasto incendio a Grammichele, in provincia di Catania. Le fiamme hanno aggredito la vegetazione in contrada Canale. Evacuate, in via precauzionale, alcune abitazioni isolate nei pressi del fronte del fuoco. Una bombola di gpl che si trovava tra la vegetazione è esplosa. Le fiamme hanno coinvolto anche alcuni mezzi in sosta. Impegnate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento Volontari di Vizzini, in supporto alla squadra boschiva di Catania e alla Protezione civile.