Fermati dalla Polstrada di Napoli tre carrarmati

Tre carrarmati Pzh2000 diretti in Germania e provenienti dalla base militare di Persano, fermati dalla polizia stradale di Napoli al casello di “Mercato San Severino” dell’ autostrada Salerno- Caserta. Perché i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del loro trasporto erano sprovvisti della carta di circolazione. Oltre che la prevista revisione periodica era scaduta.

Inoltre, uno dei conducenti non aveva l’autorizzazione per guidare mezzi di trasporto eccezionali. I tre mezzi bellici sono spediti di nuovo alla base di Persano in attesa di essere ritrasportati su mezzi in regola con le carte. Facevano parte di un convoglio di cinque carri armati diretti verso il luogo del conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Gli altri due mezzi, che hanno passato i controlli, hanno proseguito il loro tragitto verso Bologna da dove poi, attraverso la Germania, arriveranno in Ucraina.

Lo Stato maggiore della Difesa precisa in una nota che «i mezzi trasportati, Pzh2000, erano diretti in Germania per un’esercitazione. Il trasporto dei mezzi provenienti dalla base militare di Persano di Salerno era a carico di una ditta privata che da controlli effettuati non era in possesso di documentazione corretta».