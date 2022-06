Fatto a Napoli, riconoscimento per Annunziata The Beauty Room di Ottaviano

Domenica 18 giugno al Palapartenope di Napoli la camera di commercio con il presidente Ciro Fiola hanno premiato insieme al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi la famiglia Annunziata come titolari dell’attività di Parrucchieri uomo, donna e estetica Annunziata The Beauty Room. Salone sito a Ottaviano in via Raffaele Pappalardo come eccellenza imprenditoriale Napoletane. Riconoscimento Sabatino (detto Batino) già vincitore del campionato Italiano di acconciature nel mese di maggio.

“La nostra storia nasce nel 1935 dal bisnonno Luigi poi seguita con forte professionalità da nonno Batino mio padre Luigi e oggi io e mio fratello Giovanni. Presto sarà formatore professionale nel settore Colorista”, spiega Batino junior. Presenti alla manifestazione oltre 3000 spettatori e le istituzioni Campane. Hanno allietato la serata personaggi dello spettacolo come Angelo di Gennaro, Peppe Iodice, Paolo Caiazzo, Ciro Giustiniani Sal. A fare gli onori di casa Veronica Maya.