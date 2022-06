“Fatto a Napoli”, premiata la pizzeria Catapano Jolly

“Domenica 19, nell’ambito della seconda edizione dell’evento “Fatto a Napoli”, mi verrà consegnato una premio come Eccellenza Napoletana Imprenditoriale. Sono onorato e felice di ricevere questo riconoscimento, soddisfazione per l’impegno e la costanza profusa da anni nella mia attività. Lo dedico a me, alla mia famiglia, ma soprattutto a voi, che quotidianamente mi scegliete, affidandomi i vostri momenti di piacere”. Ad annunciarlo Gennaro Catapano dell’omonima e multipremiata pizzeria di Palma Campania.