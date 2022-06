“Fatto a Napoli”: premiate anche quattro eccellenze di Poggiomarino

Quattro le realtà imprenditoriali di Poggiomarino premiate dalla Camera di Commercio di Napoli, nell’ambito della Kermesse “Fatto a Napoli”. Fisiokinetic di Francesco Parisi e Giovanni Pinto, Hotel Ginevra di Francesco Bello, Poggioimpianti di Salvatore Bianco e Next Generation di Pino Maddaloni.

Quattro realtà diverse per un premio trasversale che onora l’impegno sul territorio. “Sono felice che siano premiate realtà imprenditoriali che sono fiore all’occhiello della nostra comunità. Questo premio arriva dopo due anni di pandemia, periodo in cui tutti gli imprenditori hanno dovuto stringere i denti e fare enormi sacrifici per le aziende e per i dipendenti. Spero che il nome di Poggiomarino possa brillare sempre più” dichiara Francesco Parisi, presidente del Consiglio comunale di Poggiomarino e co-fondatore della Fisiokinetic assieme a Giovanni Pinto.