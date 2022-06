Si è appena concluso l’anno scolastico 2021/2022 e già si guarda all’anno successivo. Mandare i figli a scuola è un costo per qualsiasi famiglia. E oggi con la grave crisi economica di questi lunghi mesi tra pandemia e conflitto in Ucraina, la spesa è aumentata come incidenza. Per questo c’è la corsa al risparmio e agli sconti. Spendere meno è diventata una priorità per tutte le famiglie. Tutti cercano i bonus e gli incentivi. E a dire il vero sia a carattere nazionale che regionale questi incentivi non mancano.

Via al nuovo Bonus per le famiglie che hanno i figli a scuola nell’anno scolastico 2022/23 con domande entro il 29 luglio

Quando si parla di spese scolastiche si parla in generale di tutte le spese che le famiglie devono sostenere per mandare i propri figli a scuola. Dalle spese di iscrizione alle tasse scolastiche, dalla cancelleria ai libri di testo. Proprio su questi ultimi la Regione Puglia ha avviato il nuovo bando che agevola le famiglie. Con questo bando le famiglie che rispettano determinati requisiti potranno avere la fornitura dei libri di testo per i propri figli in maniera completamente gratuita.

Il bando si rivolge alle famiglie con figli che frequentano le scuole medie e le scuole superiori, cioè le scuole secondarie sia di primo che di secondo grado. E lo sconto vale sia per le scuole statali che per quelle paritarie. In pratica qualunque sia la scuola frequentata dal figlio, le famiglie hanno la possibilità di ottenere i libri di testo in maniera del tutto gratuita.

I requisiti per la partecipazione al bando

Via al nuovo Bonus per le famiglie con le domande partite dalle ore 12 del 16 giugno scorso. E ci sarà tempo fino alle ore 12 del 29 luglio prossimo per le famiglie interessate a questo importante bonus. Come ogni bonus di questo tipo, alla pari di ogni agevolazione per le famiglie, anche questo è collegato all’ ISEE del nucleo familiare richiedente.

Infatti, potranno fare richiesta per ottenere i libri di testo gratis le famiglie che presentano un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 10.632,94 euro. Una soglia non bassa quindi che apre la possibilità a numerose famiglie. Per presentare la domanda bisognerà seguire la procedura telematica prevista dal sito istituzionale della Regione Puglia. Infatti è stata aperta una area a tema sul sito della Regione, denominata “libri di testo 2022/2023”. La domanda andrà presentata senza adempimenti ulteriori. Il Bonus sarà pagato dai Comuni. Le banche dati dell’INPS per l’ISEE e quelle degli istituti scolastici saranno gli strumenti di controllo.

Fonte proiezionidiborsa.it