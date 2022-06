Famiglie con Isee basso: 800 euro subito e 40 euro al mese – COME OTTENERLI

Per tantissime famiglie italiane andare avanti è diventato davvero troppo difficile. L’Italia non ha veri strumenti di contrasto alla povertà e per le famiglie che finiscano in condizioni di bisogno non è previsto nessun vero ausilio. Purtroppo le tante richieste di un ritorno del reddito di emergenza sono finite nel nulla e il governo ha chiarito che il reddito di emergenza non tornerà.

I nuovi aiuti per le famiglie a basso ISEE

Tuttavia l’esecutivo ha creato una doppia linea di aiuto per le famiglie con basso ISEE. Vediamo di cosa possono beneficiare queste famiglie italiane che si ritrovano purtroppo ad avere una situazione economica particolarmente fragile. Innanzitutto il governo mette a disposizione una cifra da erogare una volta sola ma che può essere anche piuttosto interessante. Infatti le famiglie con basso ISEE possono avere diritto ai buoni spesa che possono arrivare anche a €800. I buoni spesa sono erogati dal governo ma in maniera indiretta. Infatti le cifre messe a disposizione dal governo vengono inviate ai vari comuni italiani. Saranno i vari comuni italiani a stabilire i criteri per poter accedere ai buoni spesa. Di conseguenza i criteri per accedere ai buoni spesa possono variare molto da comune a comune e anche l’importo dei buoni spesa può variare molto.

Come avere questi aiuti

Ad ogni modo di norma i due criteri utilizzati per l’erogazione dei buoni spesa sono l’ISEE ed il numero dei figli a carico. Di conseguenza le famiglie con basso ISEE e con più figli a carico potranno beneficiare di migliori aiuti sul fronte dei buoni spesa. Con i buoni spesa si possono acquistare i beni di prima necessità dunque non solo fare la spesa al supermercato ma anche acquistare medicine, eccetera. Ma oltre ai buoni spesa c’è anche un altro aiuto messo in campo dallo Stato ed è la carta acquisti.

Ottanta euro ogni due mesi

La carta acquisti è una card gialla simile a quella del reddito di cittadinanza ma in realtà attiene ad un aiuto completamente diverso. Infatti la carta acquisti è una carta che viene ricaricata di €80 ogni due mesi e serve per gli acquisti più fondamentali di un nucleo familiare. Infatti anche in questo caso si può spendere per cibo medicine e poco altro. Questi aiuti sicuramente rappresentano una boccata di ossigeno per le famiglie più in difficoltà ma i numeri purtroppo ci dicono che le famiglie in condizioni di povertà assoluta in Italia sono addirittura 1 su 12.

