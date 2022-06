Arriva un nuovo bonus da €1000 compatibile con l’assegno unico e per le famiglie rappresenta un piccolo sospiro di sollievo. Le famiglie italiane con figli a carico sono colpite in modo durissimo dall’inflazione. Tutto sta aumentando di prezzo e le famiglie italiane sono lasciate sostanzialmente sole in un momento particolarmente pesante.

Un bonus da 1000 euro per tutte le famiglie

Sono davvero tanti nuclei familiari che non ce la fanno più ad andare avanti economicamente e non sorprendono le richieste in massa del reddito di base universale all’Unione Europea per avere almeno un minimo per non morire di fame.

Ma questo nuovo bonus di €1000 erogato dal governo può essere effettivamente un aiuto concreto. Questo bonus vale massimo €1000 per ogni nucleo familiare ma l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che i €1000 possono essere anche suddivisi tra i due genitori. Infatti questo bonus è una detrazione IRPEF al 19% che può essere fruita integralmente da un genitore oppure ripartita tra i due.

Come richiederlo

Ovviamente il tetto massimo per la famiglia rimane sempre di €1000. Quando si hanno figli le spese non finiscono mai ma questo bonus va ad agevolare in particolare le spese per l’istruzione. È un tipo particolare di istruzione ad essere aiutato da questo bonus e stiamo parlando dell’Istruzione musicale. Questo bonus noto anche come bonus musica è perfettamente compatibile con l’assegno unico. Dunque la fruizione dell’assegno unico non confligge in alcun modo con la fruizione di questo bonus ed entrambi sono compatibili. Ad essere agevolati dal bonus musica sono tutti quei pagamenti fatti al conservatorio, ma anche alla scuola di musica al coro o alla banda riconosciuta. In sostanza tutte le spese fatte per l’educazione musicale dei ragazzi possono tranquillamente essere portate in detrazione IRPEF al 19%.

Tetto ISEE

Questo bonus presuppone un tetto ISEE. Infatti il nucleo familiare deve avere un ISEE compreso nei €35000. Per le famiglie italiane il bonus musica rappresenta l’opportunità di dotare i propri figli di competenze assai di qualità. Questo bonus rappresenta non soltanto l’occasione di una crescita culturale importante per i ragazzi ma anche la appropriarsi di competenze che potranno un domani diventare anche un’opportunità lavorativa. Questo bonus nasce proprio quest’anno insieme all’assegno unico e questo sottolinea come l’assegno unico non neutralizzi automaticamente tutti gli altri bonus a favore dei figli.

fonte ilovetrading.it