Raccogliere informazioni utili sul fiume Sarno, sugli impianti di depurazione e anche su tutti gli interventi in corso. Visionare le mappe interattive degli scarichi in ambiente, monitorare i passi in avanti compiuti e inviare proposte e segnalazioni. Sono queste alcune delle funzionalita’ presenti sul portale energieperilsarno.it. Nato dalla sinergia tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori e ispirato ai valori di chiarezza, trasparenza e condivisione. Il sito presentato ufficialmente questa mattina nell’ambito del Green Med Sympo-sium. La tre giorni organizzata dalla Regione Campania presso la Stazione Marittima di Napoli. Ha visto aziende ed enti locali confrontarsi su sostenibilita’, innovazione tecnologica e sviluppo per il Sud.

L’obiettivo di energieperilsarno.it e’ quello infatti di coinvolgere la comunita’ nelle azioni messe in campo per il disinquinamento del nostro corso d’acqua. Finalmente oggetto di un importante programma di risanamento che restituira’ alle sue acque l’originaria bellezza. Proprio a tal fine, infatti, Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano hanno deciso di unire sforzi e risorse per la realizzazione di 42 interventi. Sono volti al completamento degli schemi fognari e depurativi, su un’area di 500 chilometri quadrati. Con una popolazione di circa 850.000 abitanti. Tra gli obiettivi da realizzare, entro il 2025, l’eliminazione di 113 scarichi in ambiente, l’estensione del servizio di fognatura a 88.000 abitanti. Oltre al servizio di depurazione a 421.000 abitanti.