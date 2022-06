Elena uccisa dalla mamma, il rapimento era una messa in scena: la donna ha confessato

La madre della piccola Elena, scomparsa ieri e trovata cadavere stamane, in un campo incolto a Mascalucia, vicino a casa. “Stanotte ha subito un lungo interrogatorio e le erano contestate varie incongruenze. Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere – dice aall’Agenzia AGI il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro – e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni presumibilmente confessorie”. La procura di Catania sta interrogando la madre di Elena, la bambina di quasi 5 anni, che è stata rapita ieri sera a Tremestieri, da tre uomini incappucciati. È stata la stessa madre della bambina a segnalare il luogo dove la piccola era sepolta, in via in via Turati, a Mascalucia.

E’ mia nipote, non mi toccate, fatemi passare, voglio il suo corpo e’ mia…”. Urla cosi’, drammaticamente scosso, il nonno paterno di Elena, appena arrivato con la moglie sul posto del ritrovamento del cadavere della nipote. Ora gli inquirenti dovranno ricostruire cosa sia accaduto e come sia morta Elena. La madre intanto, scortata dai carabinieri, verrà ascoltata nuovamente in Procura. Il padre della piccola, che non viveva in casa con la donna a causa di un alcuni dissidi personali, ha raggiunto il luogo del ritrovamento del cadavere della piccola Elena. Il suo ruolo nella vicenda non è stato ancora chiarito.