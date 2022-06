Ecco il bonus matrimonio 2022, come funziona e come richiederlo

Bonus matrimonio 2022. Dal 9 giugno è possibile richiedere l’aiuto per le imprese del wedding che hanno particolarmente sofferto durante i due anni di pandemia. Si tratta di 60 milioni di euro a favore dei settori tra i più penalizzati dall’emergenza Covid-19 e dalle relative restrizioni imposte dal nostro paese. Niente rinnovo invece per il bonus sposi, che era destinato alle coppie per coprire le spese legate al matrimonio. La misura prevedeva una detrazione fiscale pari al 25% nel triennio 2021-2023, con un tetto massimo di 25.000 euro e con uno sconto massimo di 6.250 euro (da recuperare in cinque quote annuali).

Requisiti

Il contributo spetta a coloro che nel 2020 hanno subito una diminuzione del fatturato del 30% rispetto all’anno precedente. 3 miliardi di euro di fatturato del 2019 sono infatti ancora un lontano ricordo nonostante a seguito della pandemia L’Italia si è ripresa molto bene anche nel settore 20, pur lamentando una perdita di personale e di risorse umane.

Come richiederlo

Per richiedere il bonus matrimonio 2022, le aziende dovranno presentare un’autocertificazione, che verrà sottoposta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, in cui sarà indicato il calo di fatturato ed il codice ATECO. L’agenzia delle Entrate ha rose note le modalità per richiedere il bonus matrimonio l’8 giugno 2022. Il modello per presentare richiesta si può ottenere accedendo all’area risevata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dovrà essere trasmesso dal 9 giugno al 23 giugno 2022 utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale.

Suddivisione del bonus

il 70% tra tutte le imprese ammesse al beneficio;

il 20%, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui sopra, tra le imprese ammesse che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 100mila euro;

il restante 10%, sempre in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni precedenti, tra le imprese ammesse con ricavi superiori a 300mila euro.

fonte www.tag24.it