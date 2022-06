Eav, riprendono le corse per il mare: ecco tutte le tratte in bus

Parte oggi l’Edizione 2022 del Campania Teatro Festival. Per alcuni spettacoli in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte, è possibile usufruire di un servizio navetta gratuito organizzato dalla Fondazione Campania Festival in collaborazione con EAV che è partner della manifestazione. L’autobus, brandizzato per l’occasione, parte un’ora prima degli spettacoli da via San Carlo. Con viaggio di ritorno al termine degli spettacoli. Il servizio sarà prenotabile entro e non oltre le 12 del giorno dello spettacolo sul sito campaniateatrofestival.it. Chiamando al numero dell’Infopoint oppure recandosi al Botteghino del Festival presso il Teatro Politeama.

Domani, sabato 11 giugno, invece, riparte la “Vomero – Miseno”, il bus che da Napoli porta al mare. Con partenze giornaliere da piazza Muzii alle 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 e ritorno da Miseno alle 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00. I titoli di viaggio sono disponibili presso tutti i punti vendita al costo di 2,80 euro, oppure si possono acquistare a bordo al costo di 3,50 euro per corsa singola. Sempre domani riprendono i servizi estivi nell’area sorrentina. Saranno effettuati i collegamenti previsti per le marine di Vico, il servizio prolungato sulla direttrice Meta-Sorrento, e la linea balneare Vico-Castellammare.

Infine riparte anche l’Archeobus, il bus che da Lucrino raggiunge alcune delle località di maggior interesse dei Campi Flegrei, come il Castello di Baia e la Piscina Mirabilis arrivando fino a Miseno. Tutti i percorsi, i punti di fermata e gli orari sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Ente Autonomo Volturno.