Hashish nascosta all’interno di un’auto abbandonata in un condominio a San Giorgio a Cremano. A fare la scoperta, agenti della Polizia Municipale. A loro avevano segnalato la presenza del veicolo in sosta da tempo. E li’, nel corso del controllo, gli agenti hanno trovato e sequestrato tre panetti di hashish. Al momento sono in corso le indagini da parte della Municipale, coordinate dalla Procura di Napoli, per individuare i responsabili. E sempre gli agenti, coordinati dal colonnello Attilio De Vita hanno anche denunciato una persona sorpresa a circolare in un’ auto con targa falsa.

”Queste operazioni sono il frutto dell’incremento dei controlli quotidiani che la Municipale sta svolgendo su tutto il territorio, coordinati dal comandante Gabriele Ruppi, d’accordo con l’assessore alla Sicurezza Carlo Lembo” dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno ”Complimenti ai nostri agenti che ogni giorno vigilano per la sicurezza della nostra amata citta’ e di tutti noi cittadini”.