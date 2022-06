Su iniziativa dell’ Assessorato alla Cultura, retto dalla Dottoressa Elvira Franzese, e sotto l’ occhio vigile di Nicola Le Donne, da domenica 26 giugno e per tutta l ‘ estate Palma Campania diventa teatro all’ aperto con un parterre dai nomi prestigiosi a livello Nazionale : Peppe Lanzetta, Gigi Savoia, Antonella Morea e Mario Autore impreziosiranno le serate di spettacolo, cultura e arte teatrale del Vesuviano . Novità di quest’estate è anche la partecipazione delle eccellenti compagnie teatrali territoriali,per citarne

alcune “ L’ HAREM DI FLETCHER “ e “ IL TEATRO COMICO PARTENOPEO …JAMM JÀ “ che per la prima volta prendono parte a quella che è la “ Rassegna teatrale amatoriale Città di Palma”.

Ecco le date:

26 giugno PEPPE LANZETTA

10 luglio MARIO AUTORE

29 agosto “L’ HAREM DI FLETCHER “

30 agosto “ teatro comico partenopeo ..JAMM JA’ “

31 agosto da definire

04 settembre GIGI SAVOIA

17 settembre ANTONELLA MOREA

Sette serate di teatro che spaziano su più generi offrendo allo spettatore un cartellone ricco non solo di alta professionalità ma anche dal grande impatto emozionale che solo il teatro sa dare. Per assistere agli spettacoli è possibile abbonarsi, ad un prezzo conveniente ( una scelta per consentire a tutti di poter avvicinarsi alla cultura del Teatro senza costi esorbitanti ): costo dell’ abbonamento è di euro 20 per l’intera stagione .

“Parte anche quest’estate 2022 la stagione teatrale sotto le stelle a Palma Campania. Come Assessorato alla Cultura e Amministrazione, ci sentiamo sempre più motivati nell’ ascoltare e soddisfare le richieste dei cittadini , dopo il feedback positivo della rassegna teatrale estiva 2021, riproponendo con grande entusiasmo una nuova campagna di abbonamenti di quattro spettacoli teatrali nel cortile del Palazzo Comunale da giugno a settembre. Attento ai costi dei biglietti, per includere sempre più persone , non riduce la qualità degli spettacoli di eco nazionale. Grazie ,soprattutto, ad un’attenta ed efficiente direzione artistica che ne ha curato la selezione. Per la prima volta ai quattro spettacoli canonici, si uniranno tre

serate dedicate alle compagnie amatoriali, perché la cultura non sia solo una fruizione passiva, ma il cittadino sia il vero protagonista di questo processo generale di crescita collettiva.”- puntualizzano l’Assessore Elvira Franzese ed il Primo Cittadino Aniello Donnarumma La rassegna si svolgera’ presso la corte del teatro comunale in via Municipio 74.