Distrugge la sede della guardia medica di Poggiomarino, bloccato 41enne

Questa notte un uomo ha forzato la porta principale degli uffici della guardia medica dell’Asl Napoli 3 Sud, a Poggiomarino, in via 4 novembre al civico 2. Senza un apparente motivo e davanti agli occhi dei medici di turno, ha danneggiato alcuni mobili e suppellettili ed e’ andato via. I carabinieri sono intervenuti e poco dopo hanno identificato l’uomo, 41 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine. Il quarantunenne e’ stato denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Ancora un danno, quindi, alle Asl ed ai sanitari del territorio. Da capire i motivi del gesto che hanno portato l’uomo ad un attacco apparso del tutto senza senso. Non c’è infatti una motivazione, un movente. Tutto sembra essere cominciato così all’improvviso, un puro raptus.